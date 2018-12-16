При пожаре в общежитии НИЦ ракетно-космической промышленности погибли два человека

В результате пожара в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области погибли два человека, еще пять пострадали, среди них три ребенка, сообщил представитель экстренных служб.

«Очаг пожара находился в комнате на втором этаже пятиэтажного общежития на улице Октябрьская. В 01.05 возгорание было ликвидировано на площади 12 квадратных метров», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он отметил, что семь человек пострадали, из них двое погибли. Среди пострадавших трое детей, все госпитализированы в больницы Сергиева Посада.

При тушении эвакуировали 32 человека, возгорание ликвидировали 25 человек и восемь единиц техники.

В ночь на воскресенье еще трое детей погибли в результате пожара в башкирском селе Кандры.