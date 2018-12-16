При пожаре в Башкирии погибли трое детей

Жертвами пожара в жилом доме в башкирском селе Кандры в ночь на воскресенье стали трое детей, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве сообщили ТАСС, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. В ходе разбора места пожара обнаружены три погибших ребенка.

По данным спасателей, в пожаре погибли брат с сестрой 2016 и 2014 года рождения и трехлетняя девочка, уточняет РИА «Новости».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России.

В конце ноября при пожаре в 17-этажном жилом доме в новой Москве погибли три человека, в том числе двое детей.