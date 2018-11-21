На пожаре в Москве погибли взрослый и двое детей

Три человека погибли при пожаре в 17-этажном жилом доме в новой Москве, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Погибли три человека», - сказал источник РИА «Новости». Он уточнил, что двое из погибших – дети. По тем же данным, пострадал еще один человек.

Очаг возгорания находился в квартире на 13 этаже, добавил собеседник.

В столичном МЧС сообщили о спасении четырех человек, включая двух детей. Возгорание ликвидировали в 16.30 мск.