У «сильнейшей в Европе» украинской армии появился конкурент

Взгляд
15 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 01:51  |  vz.ru
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Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растутФото: Heinz-Peter Bader/Reuters
Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду? Подробности...
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Почему полет Ту-160 в Венесуэлу сильно взволновал США

Ту-160 однозначно способны нанести удар по объектам США из ВенесуэлыФото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press
Американский дипломат назвал российский стратегический бомбардировщик Ту-160 «самолетом из музея». Странным образом этот якобы музейный экспонат уже несколько дней наводит панику на чиновников США, прибыв в Венесуэлу, почти за 5 тыс. км от американских границ. Почему американцы устроили истерику и способен ли Ту-160 нанести ядерный удар по Вашингтону из Каракаса? Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

Антироссийские тролли оказались также антииспанскимиФото: Seth Wenig/AP/ТАСС
На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию. В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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России нужны обычаи, чтобы Европа вытаращила глаза

Сергей Лукьяненко, писатель
Неоднократно слышал, что корень проблем наших отношений с западным миром – то, что мы белые. И еще ведем себя, негодяи, большей частью похоже на европейцев. И чем дальше, тем сильнее, вот ведь засада! Подробности...
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Сторонники многополярного мира своих не бросают

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Венесуэла – это государство, которое испытало на себе все методы и подходы сетевой войны, от мягкого информационного давления до жесткого мятежа с применением силы. Но стартом к захвату государства обычно являются именно выборы. Подробности...
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Почему забыли летчицу С. и не жалеют Бутину

Дмитрий Ольшанский, публицист
Если С. жалко потому, что он – страдающий политзаключенный, то нам будет жалко и Бутину, и Мефедова, и Вышинского, которых кто-то судит сомнительным судом за политику. Однако ничего похожего мы не видели – и, надо полагать, не увидим. Подробности...
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      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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          У «сильнейшей в Европе» украинской армии появился конкурент

             15 декабря 2018, 01:31
          Фото: Sergei Stepanov/Xinhua/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Глава минобороны Эстонии Юри Луйк назвал эстонских солдат лучшими в мире.

          В пятницу в министерстве обороны прошло вручение медалей 140 военнослужащим эстонских сил обороны за участие в международных миссиях в Мали, Афганистане, Ираке и на контрольной линии между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».

          Луйк заявил, что военные получили опыт, который очень важен «для защиты эстонского государства». По его словам, Эстония «не столь велика», чтобы «содержать экспедиционную армию». Полученный эстонскими военными опыт «является частью развития независимого оборонного потенциала», сказал он. В частности, речь идет об участие в миссии в Афганистане.

          «Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат – лучший солдат в мире», – сказал министр.

          Самоуверенное заявление Луйка напоминает похвальбу украинского президента Петра Порошенко «мощью» ВСУ. Так, в 2018 году он нашел рейтинг, в котором ВСУ признаны сильнейшей армией. Впрочем из года в год Порошенко оценивает мощь армии Украины по-новому.

          В ноябре был опубликован свежий рейтинг самых сильных армий мира.


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