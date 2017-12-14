Порошенко нашел рейтинг, в котором ВСУ признаны сильнейшей армией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ заняли восьмое место в рейтинге армий Европы.

«По версии Global Firepower украинская армия – сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран-не членов НАТО. Гордимся нашими военными!» – написал Порошенко в своем Facebook.

Отметим, что украинский президент так и не определился с местом ВСУ в европейской иерархии, из года в год оценивая мощь армии страны по-новому.

В 2016 году Порошенко утверждал, что ВСУ настолько боеспособны, что готовы защитить не только свою страну, но и всю Европу. Он называл армию Украины «самой патриотичной и мощной» на континенте, несмотря на то, что ВСУ заняли в общемировом рейтинге Global Firepower 30-е место. В 2015 году Порошенко заявлял, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте.