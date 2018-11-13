Опубликован свежий рейтинг самых сильных армий мира

Российскую армию разместили на втором месте в мировом рейтинге самых сильных Вооруженных сил, анализ проводил портал Business Insider.

Первую строчку заняли Соединенные Штаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала. Число военнослужащих армии США составило порядка 2 млн человек, в ней насчитывается почти 6 тыс. танков, свыше 13 тыс. самолетов, включая 2 тыс. истребителей и 415 судов ВМФ. Оборонный бюджет страны составил 647 млрд долларов.

На втором месте - ВС России. Численность войск составила 3,5 млн человек, в армии есть свыше 20 тыс. танков, 352 корабля и почти 4 тыс. самолетов. Военный бюджет, по данным портала, составил 47 млрд долларов.

Третье место занял Китай, в армии которого насчитали более 2,5 млн человек. По тем же данным, в армии насчитывается свыше 7,5 тыс. танков, 714 судов ВМФ и свыше 3 тыс. самолетов. Военный бюджет страны составляет 151 млрд долларов.

Среди 10 самых сильных военных держав оказались Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

Исследование проводилось с учетом более 50 показателей, включая разнообразие вооружений, возможности мобилизации, промышленный потенциал, природные ресурсы и т.д.

Ранее портал проводил подобное исследование по европейским армиям, ВС России тогда заняли первое место.