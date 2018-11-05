Российскую армию назвали самой сильной в Европе

Вооруженные силы России заняли первую строчку рейтинга 25 сильнейших армий Европы; рейтинг учитывал количество техники, военнослужащих и затрат на оборону.

Согласно рейтингу Business Insider, в Вооруженных силах России числится свыше 3,5 млн человек, 20 тыс. танков и около четырех тысяч самолетов, передает Ura.ru.

По тем же данным, бюджет российской армии составляет 47 млрд долларов в год. На втором месте оказалась Франция, расходующая на оборону 40 млрд в год. Военнослужащих у Франции оказалось меньше – 290 тыс. человек, танков – 406, и 1,2 тыс. самолетов. На третьей строчке разместилась Великобритания, у которой насчитали 832 самолета и 227 танков. Военный бюджет страны составил 50 млрд долларов.

Украинская армия заняла 10 строчку рейтинга. Затраты на оборону у нее составили 4,8 млрд в год, численность личного состава – 1,1 млн человек, 2,2 тыс. танков и 240 самолетов.

Официальная штатная численность Вооруженных сил России составляет 1,9 млн человек, из которых штатная численность военнослужащих – чуть более миллиона человек.