В Минобороны ответили назвавшему Ту-160 «музейным экспонатом» послу США

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал дилетантским высказывание посла США в Колумбии Кевина Уитакера, сравнившего самолеты Ту-160 с «музейными экспонатами».

«В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он напомнил, что с момента создания российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют «даже сопоставимых аналогов» в США или другой стране НАТО по развиваемой скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО.

«А с учетом начавшегося производства модернизированной версии стратегического ракетоносца Ту-160М2 данные преимущества только возросли», – добавил он.

Конашенков заметил, что сравнение Ту-160 с «музейным экспонатом» возможно исключительно для «восхищения этим шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям».

Ранее в пятницу Уитакер отреагировал на прибытие в Венесуэлу российских Ту-160, Ан-124 и Ил-62, отметив, что они «реально из музея», и нельзя считать провокацией «самолеты такого возраста».