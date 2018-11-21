Посол США назвал самолеты ВКС в Венесуэле музейными экспонатами

Американский посол в Колумбии Кевин Уитакер рассказал, почему не считает российские военные самолеты, прибывшие в Венесуэлу, провокацией.

По его словам нельзя считать провокацией «самолеты такого возраста». Как заявил посол, «они реально из музея», передает РИА «Новости» со ссылкой на RCN.

Уитакер заявил, что Вашингтон отметил присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов».

«Очевидно, что мы привезли судно-госпиталь, а русские прибыли с бомбардировщиками, и это тоже послание», – сказал посол.

В Венесуэлу прибыли Ту-160, Ан-124 и Ил-62.

Минобороны России сообщает, что главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин отдал приказ российским экипажам стратегических ракетоносцев Ту-160, выполнившим перелет над Атлантическим океаном на аэродром Венесуэлы, вернуться к местам постоянного базирования, передает ТАСС.

10 декабря два российских ракетоносца совершили трансатлантический беспосадочный перелет на высоте 10–11 тыс. метров. Полет над акваториями Атлантического океана, Норвежского и Карибского морей продлился 13 часов 15 минут. Кроме того, ракетоносцы совершили полет 12 декабря.

Стоит отметить, что популярные F/А-18 и F-16, которыми до сих пор пользуются и сами США, и многие другие страны, также разрабатывались в 1970-х годах. А дальняя бомбардировочная авиация американских ВВС и вовсе использует B-52, стоящий на вооружении с 1950-х годов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, для чего Россия направила в Венесуэлу свои боевые самолеты.