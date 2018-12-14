«Зенит» проиграл пражской «Славии» в Лиге Европы

Матч группового этапа футбольной Лиги Европы между «Зенитом» и пражской «Славией» завершился поражением петербургского клуба.

«Зенит» проиграл со счетом 0:2. Голы забили Яромир Змргал и Мирослав Стох. Матч группы С прошел в Праге, передает РИА «Новости».

«Зенит» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

Напомним, «Спартак» и «Краснодар» также проиграли матчи против «Вильярреала» и «Севильи». При этом «Краснодар» вышел в плей-офф, а «Спартак» занял в своей группе последнее место.