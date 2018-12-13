«Спартак» и «Краснодар» проиграли матчи против испанцев в Лиге Европы

В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы российские клубы «Спартак» и «Краснодар» проиграли испанским «Вильярреалу» и «Севилье».

Матч группы G завершился победой «Вильярреала» над «Спартаком» со счетом 2:0. Голы забили Самуэль Чуквезе и Карл Токо Экамби, передает РИА «Новости».

В группе J «Севилья» обыграла «Краснодар» со счетом 3:0. Дублем отметился Виссам Бен-Йеддер, еще один гол забил Эвер Банега.

«Спартак» занял последнее место в группе и не попал в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» пробился в плей-офф со второго места в группе. Первое место заняла «Севилья». При этом и у российского, и у испанского клубов по 12 баллов.