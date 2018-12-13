Юристы и эксперты поддержали законопроект о борьбе с «фейк-ньюс»

«Я поддерживаю данный законопроект... Распространение заведомо недостоверной резонансной информации под видом достоверной может представлять общественную опасность и повлечь в том числе и массовые беспорядки», – заявил советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян. Так он прокомментировал внесенные накануне законопроекты, которые вводят ответственность за дезинформацию в Сети.

«В сложившихся политико-экономических условиях распространение» дезинформации в интернете может вызвать «дезорганизацию деятельности органов государственной власти, нормальной работы систем жизнеобеспечения», – подчеркнул адвокат Нвер Гаспарян в комментарии РАПСИ.

«У нас есть ответственность за призыв к терроризму – соответственно, по аналогии можно будет применять будущую норму и по поводу сообщения фейковых новостей», – в свою очередь заявила адвокат Алена Адлер.

«Сейчас активно раскручивается тема: дескать, традиционным СМИ верить нельзя, а настоящая правда, истина в последней инстанции - только в мессенджерах, в анонимных каналах. Но весь мир уже давно понял – распространяемые фейки способны приводить к тяжелым последствиям.

Давайте вспомним трагедию в Кемерово, пожар в «Зимней вишне». Тогда распространение ложной информации привело к тому, что люди вышли на улицу, чуть ли не начали штурмовать местную администрацию», – отметил в интервью порталу Ura.Ru глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества Александр Малькевич. Разрушительные последствия фейк-ньюс – проблема общемировая, отметил он. «В Индии минувшим летом прокатилась волна самосудов. Там толпа растерзала около 30 человек, которых из-за фейковых сообщений в WhatsApp заподозрили в похищении детей», – указал представитель Общественной палаты.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму был внесен пакет законопроектов, которые касаются регулирования интернета. Если они обретут силу закона, блогерам и средствам массовой информации под страхом административного наказания запретят распространять фейки – лживые сообщения, которые создают угрозу жизни и здоровью россиян. Кроме того, будет установлена административная ответственность за распространение материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции и органам власти».

По мнению адвоката Алены Адлер, подтверждение или опровержение достоверности информации не должно вызывать вопросов. «Сложность с доказыванием мотивов, на мой взгляд – чисто технический вопрос. Не думаю, что это будет являться какой-то невыполнимой задачей, – полагает адвокат. – Все-таки для наступления ответственности нужно будет установить сам факт наличия вины, поэтому я считаю, нет опасений того, что малейшая критика будет восприниматься как оскорбление или неуважение».

Глава комиссии ОП России по развитию информационного сообщества Александр Малькевич полагает: нужно «определить и грань, и терминологию, помочь законодателю обстоятельно подойти к этому вопросу».

«Я считаю, что и мы сейчас должны определиться, что такое фейк, а что нет. И важная деталь – законопроект предлагает привлекать ответственность не за ложные сведения, а за распространение недостоверной информации, которая может привести к катастрофическим последствиям», – подчеркнул общественник.