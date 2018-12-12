Дано объяснение тампону в «дыре» в «Союзе»

Источник в ракетно-космической отрасли объяснил, откуда в «дыре» в космическом корабле «Союз МС-09» взялся черный герметик, обнаруженный российскими космонавтами во время их выхода в открытый космос.

Как пояснил источник ТАСС, в августе космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, получив соответствующее указание ЦУПа, заложили в отверстие марлевый тампон, пропитанный герметиком, чтобы «ликвидировать течь» в «Союзе». Во вторник, когда Прокопьев и Олег Кононенко вышли в открытый космос и «добрались до «дыры», конец этого тампона из отверстия и торчал».

Источник сообщил, что за прошедшее время «какая-либо жидкость» из наружной части «заглушки» полностью испарилась, «герметик и марля стали хрупкими». В итоге Кононеко не смог «захватить кусок тампона», тот «просто рассыпался». Замеченные у отверстия «пыль, ворсинки и вкрапления», вероятно, являются «частью этой «пробки», отслоившейся при высыхании».

Источник не исключил, что «на соскобах с металла вокруг отверстия найдутся следы старого герметика, которым было закрыто отверстие до разгерметизации в августе», но «для этого нужны микроисследования взятых во время внекорабельной деятельности проб на Земле».