Космонавты отправились в открытый космос для осмотра дыры в «Союзе»

Российские космонавты МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев приступили к третьему за год выходу в открытый космос, главной задачей которого является вскрытие теплоизоляции и противометеоритной защиты «Союза МС-09» и осмотр отверстия в его бытовом отсеке снаружи.

«Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» открылся. Продолжительность работы космонавтов в открытом космосе должна составить примерно 6 часов 31 минуту», – сообщили в Центре управления полетами.

Отмечается, что вскрывать противометеоритную защиту корабля в космосе придется впервые за всю историю космонавтики, передает ТАСС.

Кононенко и Прокопьев должны будут осмотреть отверстие в обшивке, сфотографировать его, а также взять соскобы с его поверхности. Соскобы и панель микрометеоритной защиты отправят с МКС на Землю для исследования на этом же «Союзе».

Если у космонавтов останется время, то они демонтируют оборудование эксперимента «Выносливость» (в его рамках изучали влияние условия полета в космосе на различные материалы) и снимут с модуля «Поиск» устройства, которые исследовали условия жесткого космического излучения.

Предыдущий выход российских космонавтов в открытый космос состоялся 15 августа, когда снаружи МКС работали Прокопьев вместе с Олегом Артемьевым.

Ранее сообщалось, что найден способ изучить дыру в «Союзе» снаружи. Чтобы осмотреть отверстие, Кононенко пристегнут к грузовому манипулятору для перемещения людей и предметов по внешней части МКС, который называется «Стрела».

Напомним, отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Согласно предположениям, дырка была просверлена целенаправленно. В настоящий момент прорабатываются несколько версий появления отверстия.