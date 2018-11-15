Придуман способ осмотреть снаружи дырку в «Союзе»

Российский космонавт Олег Кононенко осмотрит отверстие в бытовом отсеке «Союза», для этого его закрепят на грузовом манипуляторе «Стрела».

«ВКД (внекорабельная деятельность) номер 45а, предстоит работать на «Союзе МС-09», на бытовом отсеке. На «Союзе» никаких поручней и креплений нет, поэтому мы будем использовать грузовую «Стрелу», туда предполагается установка «Якоря» (система крепления), в который я войду, и вместе с Сергеем (Прокопьевым) мы будем выполнять эту работу путем крепления нас на «Стреле», – рассказал Кононенко о своем выходе в открытый космос, передает РИА «Новости».

О появлении дыры в корабле «Союз» стало известно 30 августа. Было несколько версий появления отверстия: попадание метеорита, повреждение во время испытаний, намеренная порча.

Первый после аварии ракеты-носителя запуск экспедиции на МКС состоится 3 декабря.