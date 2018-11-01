Стало известно о дате первого после аварии старта «Союза» с космонавтами

Первый после аварии на Байконуре полет «Союза» с космонавтами к Международной комической станции состоится 3 декабря.

«Запуск запланирован на 14.31 мск с «Гагаринского старта» Байконура. Корабль доберется до станции по короткой шестичасовой схеме и уже в 20.30 мск причалит к МКС в автоматическом режиме», – цитирует «Интерфакс» слова своего источника на космодроме.

Перед запуском к МКС пилотируемого космического корабля туда отправится грузовой «Прогресс МС-10». Старт назначен на 16 ноября.

Напомним, 11 октября через две минуты после старта «Союза» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом на борту произошла авария носителя. Экипажу удалось выжить после совершения аварийного приземления.

Прокуратура Байконура решила провести проверку инцидента с аварией.