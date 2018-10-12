Прокуратура «Байконура» начала проверку инцидента с «Союзом»

Прокуратура комплекса «Байконур» начала проверку по факту аварии при запуске ракеты «Союз-ФГ».

«В связи с аварией во время запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур прокуратурой комплекса «Байконур» организована проверка исполнения федерального законодательства. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подготовку ракетоносителя и организацию его запуска», – сообщается на сайте ведомства.

После проверки прокуратура определится с принятием мер прокурорского реагирования.

10 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла авария. На борту находились два члена экипажа, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.