Рогозин подвел итоги выхода космонавтов для обследования дыры в «Союзе»

По итогам выхода российских космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокофьева для обследования дыры в «Союзе МС-09» по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Не факт», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, значат ли обнаруженные космонавтами возле отверстия следы, что корабль был заклеен герметиком снаружи, а значит просверлен на Земле.

«Либо это внутренний герметик, которым космонавты заделали отверстие, когда шла утечка, либо это внешний герметик», – сказал Рогозин, добавив, что химический анализ будет проведен, когда 20 декабря корабль вернется на Землю.

Во вторник вечером Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Они взяли несколько проб с внешней стороны отверстия, сделали соскобы обнаруженного материала, а также вырезали для возвращения на Землю небольшую секцию противометеоритной защиты корабля, которая находилась над дырой и на которой, предположительно, должны остаться следы от сверла.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предполагается, что дыра была просверлена целенаправленно. Прорабатываются несколько версий появления отверстия.