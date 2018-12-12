Российские космонавты нашли дыру в «Союзе»

Космонавты МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, вышедшие в открытый космос, нашли отверстие в «Союзе МС-09» при вскрытии обшивки его бытового отсека.

Кононенко доложил в ЦУП, что обнаружил отверстие. В Центре управления полетами подтвердили, что тоже видят дыру, передает ТАСС.

Сначала Кононенко удалил часть экранно-вакуумной теплоизоляции, которая закрывала метеоритную защиту, затем разрезал защиту ножницами по металлу и отогнул ее с помощью зажимных клещей. Отогнутую часть (кусок размерами примерно 25 на 25 сантиметров) космонавт отрезал полностью и убрал в изолирующий контейнер, передает РИА «Новости».

Теперь Кононенко должен взять два мазка с помощь пробников эксперимента «Тест» и извлечь из отверстия образцы герметика при помощи зажима Кохера. Герметик он также уложит в изолирующий контейнер. Потом Кононенко уложит на место работы накладной мат и закрепит его с помощью зажимов. Также планируется осуществить фото- и видеосъемку места с отверстием.

Во вторник сообщалось, что российские космонавты МКС Олег Кононенко и Сергей Прокопьев приступили к третьему за год выходу в открытый космос, главной задачей которого является вскрытие теплоизоляции и противометеоритной защиты «Союза МС-09» и осмотр отверстия в его бытовом отсеке снаружи.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Согласно предположениям, дыра была просверлена целенаправленно. В настоящий момент прорабатываются несколько версий появления отверстия.