В НАСА не захотели расследовать появление дыры в «Союзе»

В НАСА отказались от предложения России принять участие в совместном расследовании появления отверстия в пристыкованном к МКС «Союзе МС-09», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, «активного участия международных партнеров, в первую очередь НАСА, в плане проведения расследования не предвидится», хотя их призывали к совместному расследованию, передает РИА «Новости».

Российская сторона была готова «предоставить имеющиеся материалы: фото, видео, документы, пробы материалов, взятые в ходе выхода в открытый космос».

Напомним, во вторник, 11 декабря, космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия.

После глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе.

При этом появились сообщения о том, что космонавты могли уничтожить следы от сверла на защите «Союза».

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно. Прорабатываются несколько версий появления отверстия.