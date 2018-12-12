Космонавты могли уничтожить следы от сверла на защите «Союза»

Космонавты, отрезая куски микрометеоритной защиты во время выхода в открытый космос для обследования бытового отсека космического корабля «Союз МС-09», могли ножницами прорезать место, на котором оставался след от сверла, тем самым уничтожив улику, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Планировалось, что космонавты возьмут и отрежут один кусок микрометеоритной защиты, а отрезали три. Причем след от ножниц мог попасть на след от сверла, и улика была непреднамеренно уничтожена», – сказал источник, передает РИА «Новости».

Во время выхода российских космонавтов в открытый космос они продемонстрировали на нашлемные камеры отсутствие следов от сверла на отрезанных кусках микрометеоритной защиты. «По предоставленному видео видно, что дырки от сверла на кусках нет, а царапины через гермошлем сами космонавты могли не рассмотреть, так же как их не было видно по видео», – добавил он.

По его словам, сверло могло не дойти до микрометеоритной защиты, пройдя корпус бытового отсека «Союза МС-09». «Сегодня космонавты проведут обследование отрезанных пластин на борту МКС, сделают их фотографии и запишут видео, которые сбросят наземным службам», – сказал собеседник.

Кроме того, 20 декабря сами отрезанные панели будут возвращены на Землю для исследования специалистами.

В то же время источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что один из образцов герметика, которым было закупорено отверстие в корабле «Союз МС-09», улетел в открытый космос, когда его пытались взять космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев.

Во вторник вечером Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предполагается, что дыра была просверлена целенаправленно. Прорабатываются несколько версий появления отверстия.