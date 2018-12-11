Захарова попросила Госдеп прекратить истерику из-за бомбардировщиков в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп перестать нервничать из-за двух российских бомбардировщиков в Венесуэле.

«Всего два самолета, а у Госдепа истерика. Коллеги, не надо так нервничать, становитесь уже «снова великими», – написала она в своем Facebook.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отправка стратегических ракетоносцев Ту-160 – это «разбазаривание средств» со стороны «коррумпированных» правительств Венесуэлы и России.

В Кремле такие высказывания назвали недипломатичными и неуместными.

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 в сопровождении транспортника Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 в понедельник совершили перелет в международный аэропорт Венесуэлы. В США назвали полет «провокационным».