Госдеп счел отправку российских Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием средств»

Госсекретарь США Майкл Помпео счел отправку российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием средств» и мерами, направленными на «подавление свободы».

«Российское правительство отправило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Российский и венесуэльский народы должны увидеть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их люди страдают», – написал американский госсекретарь в Twitter.

В понедельник два стратегических бомбардировщика Ту-160, транспортник Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы. В США назвали полет «провокационным».