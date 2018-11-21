Минобороны подтвердило перелет российских бомбардировщиков в Венесуэлу

Министерство обороны России сообщило, что два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также транспортник Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили перелет с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее Пентагон заявил, что на этой неделе Россия развернет Ту-160 в Венесуэле. Перелет назвали «провокационным».