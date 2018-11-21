Песков резко ответил Помпео о полете Ту-160 в Венесуэлу

В Кремле считают недипломатичными и неуместными заявления госсекретаря США Майка Помпео о прибытии в Венесуэлу Ту-160 ВКС России, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, не дело Кремля комментировать заявления госсекретаря, это все-таки, наверняка, сделает министерство иностранных дел. Но в данном случае, конечно, это весьма недипломатично слышать от государственного секретаря, это достаточно серьезное обвинение – когда он озвучивает такие слова в отношении руководства Российской Федерации. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле абсолютно не согласны со словами Помпео о разбазаривании средств Россией и Венесуэлой.

«Делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно», – добавил представитель Кремля.

Ранее Помпео заявил, что отправка стратегических ракетоносцев является «разбазариванием средств» и назвал правительства Венесуэлы и России «коррумпированными».

Напомним, два стратегических бомбардировщика Ту-160, транспортник Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы. В США назвали полет «провокационным».