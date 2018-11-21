Госдума приняла закон о ежегодном повышении МРОТ

Депутаты Госдумы приняли закон, предполагающий ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января 2019 года МРОТ составит 11 тыс. 280 рублей, передает РИА «Новости».

По закону МРОТ будет ежегодно увеличиваться. Установлено, что он должен равняться размеру среднего прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

В сентябре правительство предлагало увеличить МРОТ до 11 тыс. 280 рублей. Сейчас МРОТ составляет 11 тыс. 163 рублей.

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