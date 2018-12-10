Показано приземление российских Ту-160 в Венесуэле

В Сети появилось видео приземления стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном аэропорту Майкетия в Венесуэле.

Кадры опубликованы телеканалом «Звезда».

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что два стратегических бомбардировщика Ту-160, транспортник Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы.

В США назвали полет «провокационным». В российском военном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута в Венесуэлу Ту-160 сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.