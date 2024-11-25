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Журавеля приговорили к 14 годам за госизмену и поджог Корана
Волгоградский областной суд вынес приговор Никите Журавелю, осудив его на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Журавель ранее был признан виновным в поджоге Корана, что стало одним из эпизодов дела. В пресс-службе уточнили, что наказание назначено по совокупности преступлений. Журавель будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, а после освобождения его ожидает ограничение свободы на один год, передает ТАСС.
В октябре прокуратура Волгоградской области предъявила Никите Журавелю обвинение в госизмене по ст. 275 УК РФ, было утверждено обвинительное заключение. Санкция по ст. 275 УК РФ предусматривает лишение свободы до 20 лет. Следствие заявляет, что молодой человек предложил сотрудничество представителю СБУ, передавая ему видеозаписи и данные о военной технике РФ.
Между тем муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах назвал справедливым наказание для Журавеля, осужденного на три с половиной года колонии за сожжение Корана, и отмечал, что это станет назиданием для других россиян.