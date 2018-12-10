Российские бомбардировщики на пути в Венесуэлу сопроводили истребители F-16

На отдельных этапах маршрута в Венесуэлу российские самолеты Ту-160 сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии, сообщает Минобороны России.

«На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Самолеты летели над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. Летчики преодолели более 10 тыс. километров.

Российскую авиацию встречали министр обороны Венесуэлы, генерал Владимир Падрино Лопес, представители посольства России в Венесуэле.

Ранее Минобороны России сообщило, что два стратегических бомбардировщика Ту-160, транспортник Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории России в международный аэропорт Венесуэлы.

В США назвали полет «провокационным».