Юристы разъяснили, кому из россиян грозит тюрьма за въезд на Украину

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон об уголовном наказании за незаконное пересечение границы касается только представителей силовых структур России и российских граждан, которым въезд на территорию страны уже запрещен.

Соответствующую норму обновленного законодательства разъяснили ТАСС представители юридических кругов Украины, отметив, что во втором чтении из законопроекта было исключено первоначальное положение об уголовной ответственности для всех без исключения граждан России.

Таким образом законом предусматривается, что тюремный срок до трех лет может получить только определенная категория лиц и только в случае незаконного пересечения ими украинской границы.

Незаконным считается пересечение границы вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения. Под уголовную ответственность могут также попасть «лица, которые пересекают границу Украину с целью причинения вреда интересам государства».

В новой статье также прописаны отягчающие ответственность обстоятельства. Так, за повторное нарушение или незаконное пересечение границы группой лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а за такое же нарушение с применением оружия – до восьми лет.

В среду президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предполагающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот закон, заявила, что украинские власти продолжают нагнетать истерику накануне выборов.