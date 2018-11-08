МИД отреагировал на подписанный Порошенко закон о нарушении границы

Украинские власти продолжают нагнетать истерику накануне выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о нарушении границы.

По словам Захаровой, закон дает Киеву возможность подвести под него любого человека, передает РИА «Новости».

«Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности, а именно въезд с целью нанесения вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы дают властям широкие, а, лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи просто любого гражданина», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва расценивает это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности «Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов», – подчеркнула дипломат.

В среду президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предполагающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России.