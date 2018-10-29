Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предполагающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России.

Действующее законодательство Украины предусматривает административную ответственность за нарушение государственный границы, в частности штрафы и административный арест до 15 суток, передает РИА «Новости».

Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагается установить уголовную ответственность за пересечение госграницы Украины «лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска».

Закон предусматривает наказание за незаконное пересечение госграницы в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия – от пяти до восьми лет.

Документ вступит в силу после опубликования в официальной прессе.