Эксперту Неелову предъявлено официальное обвинение в госизмене

Федеральная служба безопасности России предъявила военному эксперту Владимиру Неелову официальное обвинение по делу о госизмене, сообщил источник, близкий к следствию.

«Владимиру Неелову предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Вину он не признает», – передает его слова ТАСС.

Он не раскрыл суть предъявленных обвинений.

В пятницу стало известно, что ФСБ заподозрила Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Неелов не признает себя виновным.

Дело засекречено.