Военный эксперт Неелов не признался в госизмене

Военный эксперт, специалист «Центра стратегической конъюнктуры» Владимир Неелов не признает себя виновным в причастности к передаче за рубеж сведений, составляющих государственную тайну.

«Я знаю, что изначально, когда его допрашивали, он вину не признавал и вообще не понимал, почему его обвиняют в государственной измене», – сказал источник «Интерфакса».

Отмечается, что в конце октября Неелов был на два месяца арестован Лефортовским судом Москвы, а в настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово».

Ранее в пятницу стало известно, что ФСБ заподозрила Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Материалы уголовного дела имеют гриф «секретно».