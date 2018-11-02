Военный эксперт арестован по подозрению в госизмене

Суд в Москве постановил арестовать военного эксперта, специалиста «Центра стратегической конъюнктуры» Владимира Неелова, сообщил источник.

Владимира Неелова подозревают в государственной измене, рассказал источник, близкий к следствию, передает ТАСС.

«Постановлением Лефортовского суда от 26 октября в отношении Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО "Лефортово», – сказал источник.

Ему вменяется совершение преступления по статье «Госизмена».

Владимир Неелов специализируется на изучении частных военных компаний и «приватизации» военной сферы, особенностей ведения современных войн, говорится на сайте «Центра стратегической конъюнктуры».