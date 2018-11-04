В Севастополе объяснили ракетные учения Украины вблизи Крыма

Украинские учения на полигоне Ягорлык у границы с Крымом являются политическим жестом и частью предвыборной кампании, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Это, с одной стороны, политические жесты для западных партнеров. Мол, мы еще повоюем, отразим «агрессию» России», – сказал Белик в интервью RT.

С другой стороны, по его словам, это продолжение избирательной кампании президента Украины Петра Порошенко.

«Одни кандидаты проводят встречи с избирателями, посещают производства, жмут руки и целуют детей. А Порошенко «воюет с Россией», учения проводит, отменяет нормальные воинские приветствия, вводя бандеровские кричалки, разрывает большой договор с Россией», – отметил он.

Он считает, что украинские учения не представляют угрозы, так как Украина использует вооружение обладает времен СССР, а в Крыму находятся новейшие комплексы С-400 «Триумф».

В пятницу ВС Украины провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1» в Херсонской области, граничащей с Крымом.

Видео с военных учений на полигоне Ягорлык показал украинский телеканал.