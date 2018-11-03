Опубликовано видео ракетных учений Украины вблизи Крыма

Украинский телеканал показал военные учения на полигоне Ягорлык в Херсонской области; на видео, в частности, запечатлены пуски из зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ».

Видео опубликовано телеканалом «1+1». В военных учениях принимали участие подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск и зенитно-ракетные войска воздушных сил ВСУ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что украинские военные отрабатывали работу системы противовоздушной обороны вблизи Крыма.

Учения проходят с 1 по 4 ноября, из-за них было временно закрыто часть воздушного пространства над Черным морем. В Крыму предостерегли украинские власти от действий, направленных на эскалацию напряженности.