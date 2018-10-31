Украина закрыла небо над Черным морем из-за ракетных стрельб у Крыма

Вооруженные силы Украины заявили о закрытии 1-4 ноября неба над Черным морем из-за испытания ракет под Херсоном, заявил представитель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.

«Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», – передает его слова РИА «Новости».

Струтинский сообщил, что из-за ракетных стрельб небо над Черным морем закроют с 1 по 4 ноября.

Украина и ранее закрывала небо над Черным морем ради ракетных стрельб в непосредственной близости от Крыма. В конце 2016 года это решение Киева вызвало очередной политический скандал.