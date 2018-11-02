На Украине рассказали о целях учений возле берегов Крыма

Украинские военные отрабатывали работу системы противовоздушной обороны вблизи Крыма, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы из ЗРК С-300 и «Бук-М1» на границе Херсонской области и Крыма.

Кроме отработки системы противовоздушной обороны, у ВСУ была задача «по определению путей модернизации зенитно-ракетных комплексов», заявил Турчинов, передает РИА «Новости».

31 октября руководство ВСУ заявило о закрытии неба над Черным морем с первого по четвертое ноября из-за испытания ракет под Херсоном.