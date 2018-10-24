Украина провела ракетные стрельбы вблизи Крыма

Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1» в Херсонской области, граничащей с Крымом.

«В Херсонской области на государственном полигоне Ягорлык состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ «Бук-М1», контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК «Оса-АКМ», – сообщило командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

В среду ВС Украины заявили о закрытии 1–4 ноября неба над Черным морем из-за испытания ракет под Херсоном.

В апреле служба безопасности Украины (СБУ) проводила плановые командно-штабные антитеррористические учения на границе с Крымом.