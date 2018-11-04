Якутия нашла способ бороться с высокими ценами на бензин

В Якутии из-за высоких цен на бензин и его низкого качества решено начать собственное производство топлива, сообщил глава региона Айсен Николаев.

«Поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путем регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку. Так, с июня месяца оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на 8 рублей, АИ-95 – на 9 рублей, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. Розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках «Саханефтегазсбыта», например, при этом повысились на 4 рубля 80 копеек», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что исходя из этого вновь поднимается вопрос о собственном производстве моторного топлива в Якутии. Поручения на этот счет уже даны, сейчас начинают исполняться.

Глава Якутии также прокомментировал слова вице-премьера России Дмитрия Козака, который заявил о низком качестве топлива в Якутии и Забайкалье.

«Контроль над качеством топлива – это целиком и полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов, в адрес которых это и прозвучало», – заметил Николаев.

Накануне Козак заявил, что российское правительство в настоящее время не может ввести государственное регулирование цен на топливо.

На этой неделе крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание соглашений с правительством: к 1 ноября вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ снизили оптовые цены на бензины и дизтопливо.