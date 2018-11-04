Дамаск назвал условия сотрудничества с новым спецпосланником генсека ООН

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад назвал условия сотрудничества Дамаска с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

По словам сирийского дипломата, Дамаск готов сотрудничать с новым спецпосланником «при условии, что он воздержится от использования методов своего предшественника» Стаффана де Мистуры, передает РИА «Новости».

«Он должен заявить о приверженности территориальной целостности Сирии и народу САР, ему нельзя вставать на сторону террористов, как его предшественнику, он должен отстаивать идеалы и высшие ценности, прописанные в Уставе ООН, цель которых – свобода народа в рамках борьбы с терроризмом», – заявил Микдад сирийскому изданию Al-Watan.

Напомним, в среду генсек ООН Антониу Гутерриш назначил нового спецпосланника по Сирии взамен Стаффана де Мистуры, ранее объявившего о решении покинуть свой пост.

В Кремле, комментируя уход де Мистуры, отметили, что не все его действия были эффективны.