Песков прокомментировал уход де Мистуры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уход Стаффана де Мистуры с поста спецпредставителя генсека ООН по Сирии, заявил, что не все его действия были эффективны, но Москва надеется на продвижение урегулирования.

«Контакты с де Мистурой, вы знаете, были постоянные, но не все, наверное, можно назвать эффективным из того, что делалось», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что процесс политического урегулирования в Сирии будет продолжаться, «потому что другой альтернативы нет».

Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября из-за причин «личного характера», связанных с семьей.