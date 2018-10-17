Генсек ООН назначил нового спецпосланника по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил нового спецпосланника по Сирии взамен Стаффана де Мистуры, ранее объявившего о решении покинуть свой пост.

Новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии станет норвежский дипломат Гейр Педерсен, кандидатуру которого, по словам генсека ООН, ранее одобрили постоянные члены Совбеза, а также правительство Сирии, передает ТАСС.

Гутерриш выразил уверенность, что «Педерсен будет поддерживать стороны сирийского конфликта, содействуя [поиску] всеобъемлющего и заслуживающего доверия политического решения, которое отвечало бы демократическим устремлениям сирийского народа».

В то же время официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что «все назначения не являются официальными, пока они не объявлены секретариатом ООН».

Ранее Кремль прокомментировал уход де Мистуры.