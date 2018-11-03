Порошенко открыл табличку на здании экс-посольства УНР в Турции

Президент Украины Петр Порошенко начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где ранее располагалось посольство Украинской народной республики в Османской империи.

«Начал визит в Турцию с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919 – 1922 годах находилось посольство Украинской народной республики в Османской империи», – сообщил Порошенко в Twitter.

По его словам, посольство в Стамбуле было открыто одним из первых как дипломатическое представительство УНР.

«Очень важно, что в Османской империи тогда были абсолютно твердые позиции о признании УНР. Османская империя признала нас одной из первых», – отметил он.

Во время визита в Стамбул Порошенко встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В январе украинский режиссер Алексей Шапарев представил в Киеве художественный фильм «Круты 1918», посвященный 100-летию боя УНР против красноармейцев под Крутами.