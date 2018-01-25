В Киеве презентовали «исторический экшн» о бое между Красной армией и УНР

Украинский режиссер Алексей Шапарев представил в Киеве художественный фильм «Круты 1918», посвященный 100-летию боя УНР против красноармейцев под Крутами.

Фильм стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино Украины в сессии игровых тематических фильмов. На реализацию проекта съемочная группа получила 26 млн гривен (около 900 тыс. долларов) господдержки. Общий бюджет – 1,8 млн долларов, сообщает УНИАН.

Картина снята в жанре исторический экшн, в нем, как утверждается, показана «реальная история боя» на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Завершение производства планируется в мае 2018 года. В прокат кино выйдет 6 декабря 2018 года.

В батальных сценах задействовали более 1,5 тыс. человек, большая часть которых – нацгвардейцы и волонтеры. Документальная часть фильма основана на воспоминаниях командира боя Аверкия Гончаренко, художественная – на собирательном образе истории семьи генерала Савицкого и его двух сыновей, оказавшихся по разные стороны баррикад.

Два года назад президент Украины Петр Порошенко публиковал видеоролик реконструкции боя между вооруженными формированиями Украинской народной республики и Красной армией у села Круты.

Бой под Крутами – столкновение между отрядом советских войск и вооруженными формированиями Украинской народной республики, произошедшее 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты под Киевом. Отряды УНР пытались остановить продвижение красноармейцев к Киеву.

Бой не сказался на военной кампании, однако оброс мифами, гипертрофированными оценками и искажениями фактов. На Украине бою придают чрезмерно большое значение как примеру «героической борьбы» украинской молодежи против красноармейцев.