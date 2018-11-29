Путин призвал к прорыву в гражданских отраслях

Президент Владимир Путин заявил, что Россия совершила прорыв в сфере обороны и обеспечения безопасности, и призвал сделать то же самое в гражданских отраслях.

«За последние 10-15 лет мы многое сделали для возрождения армии и флота, возрождения оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мы надежно, гарантированно обеспечили безопасность российского государства», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Теперь, по его словам, «нужно сделать следующий, гораздо более ответственный и гораздо более масштабный, а значит гораздо более сложный шаг: нужно в гражданских отраслях, в промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры сделать то, что мы с вами сделали и в сфере обеспечения обороноспособности страны, сделать прорыв».

Ранее в ноябре Путин рассказал, какие задачи в процессе развития Вооруженных сил России считает приоритетными.