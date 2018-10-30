Путин перечислил приоритетные задачи развития Вооруженных сил

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, какие задачи в процессе развития Вооруженных сил России считает приоритетными.

Он призвал совершенствовать боевую подготовку с учетом сирийского опыта. Кроме того, на учениях нужно «отрабатывать все более сложные нешаблонные, нестандартные задачи». Также президент указал на необходимость «развивать практику внезапных проверок частей и соединений», передает РИА «Новости».

Нужно «одновременно держать на постоянном контроле мобилизационную готовность федеральных и региональных органов исполнительной власти», предприятий ОПК и других отраслей, сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что нужно продолжить оснащение войск современными вооружением и техникой.

В качестве еще одной приоритетной задачи Путин назвал воспитательную работу с личным составом.

Напомним, Путин призвал усилить армию без вступления в милитаристскую гонку.