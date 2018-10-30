Путин призвал усилить армию без вступления в милитаристскую гонку

Россия должна развивать армию и флот так, чтобы не позволить втянуть себя в милитаристскую гонку, заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что обстановка на планете в последние годы не стала спокойнее, а в ряде регионов – на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Корейском полуострове – даже ухудшилась. Кроме того, заметил Путин, не прекращается вооруженное противостояние на юго-востоке Украины несмотря на заключение Минских соглашений, а НАТО «год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ», передает РИА «Новости».

Кроме того, указал Путин, будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля над вооружениями оказалось под вопросом.

«В этих условиях, не давая втянуть в себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы. И результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать», – заявил Путин.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ввязываться в гонку вооружений.