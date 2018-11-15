Кремль отреагировал на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море

Призывы Петра Порошенко к НАТО ввести корабли в район инцидента в Керченском проливе являются частью провокации перед президентскими выборами на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Негативная. Это исчерпывающе», – сказал Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля по призывам Порошенко, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, сама постановка озвученного украинским президентом вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы Порошенко.

Вместе с тем Песков не стал комментировать возможный ответ Москвы на вероятный вход кораблей НАТО в Азовское море. «Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», – сказал Песков.

В среду Порошенко в эфире американского ТВ выразил надежду, что НАТО введет корабли в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе. Просьба президента Украины ни к чему не привела, и тогда в четверг он выступил с аналогичным призывом уже в интервью германским СМИ.